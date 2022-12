Inghilterra-Senegal Streaming Gratis Mondiali Calcio. La partita Inghilterra-Senegal, valida per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio 2022, si gioca allo Stadio Al Bayt di Al Khawr alle ore 20:00 italiane di oggi domenica 4 dicembre 2022. La selezione inglese contro la nazionale africana: chi vince affonterà ai quarti di finale la vincente di Francia-Polonia che si gioca alle ore 16 italiane.

Inghilterra-Senegal, le probabili formazioni



Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, in conferenza stampa alla vigilia della partita: “Abbiamo visto crescere il livello del calcio in tutto il mondo in questa competizione. Storicamente il Sud America e l’Europa sono stati dominanti, ma abbiamo visto nella fase a gironi che le nazioni arabe, africane e asiatiche hanno tutte ottenuto grandi risultati contro squadre di alto livello.

Hanno tutte giocatori di talento e una buona organizzazione e gli allenatori in tutto il mondo ora sono di altissimo livello”.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham, Mount; Rashford, Kane, Saka. CT Southgate. A disposizione in panchina: Ramsdale, Pope, Walker, Alexander-Arnold, Dier, Grealish, Wilson, Phillips, Maddison, Sterling, Gallagher, Coady, Mount.

Senegal (4-2-3-1): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Ciss, Gueye; N Mendy, Ndiaye, Sarr; Dia. CT Cissé. A disposizione in panchina: Loum, Diedhiou, F.Mendy, Jackson, Diatta, Gomis, Ballo-Touré, Name, Sarr, Cissé, Dieng, N’Diaye.

Arbitro: Barton (El Salvador).

Dove vedere Inghilterra-Senegal Diretta Live TV



Per vedere Inghilterra-Senegal in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi domenica 4 dicembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

L’Inghilterra è pronta e vuole andare avanti, senza passi falsi, al Mondiale in Qatar. Superato il girone al primo posto da imbattuta, la nazionale di Southgate si prepara per gli ottavi di finale contro il Senegal, che si è qualificato da secondo nel gruppo con Olanda, Ecuador e Qatar.

Dove vedere Inghilterra-Senegal Streaming Gratis



Inghilterra-Senegal Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.