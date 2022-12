Francia-Polonia Streaming Gratis Mondiali Calcio. La partita Francia-Polonia, valida per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio 2022, si gioca allo Stadio Al Thumama di Doha alle ore 16:00 italiane di oggi domenica 4 dicembre 2022. I campioni in carica di Deschamps affrontano i polacchi: chi vince affonterà la vincente di Inghilterra-Senegal che si gioca questa sera alle ore 20 italiane.

Francia-Polonia, le probabili formazioni



Didier Deschamps alla vigilia della sfida: “La Polonia ama difendere, ha dovuto farlo nelle prime tre partite e ci è riuscita molto bene. Hanno un insieme di giocatori con una buona esperienza. Ci sono Szczesny, Lewandowski, Glik, bisogna rispettare questa squadra perché merita di essere agli ottavi. Tutte le partite sono difficili, tutte le squadre sono forti e preparate. I calciatori giocano tutti in campionati di livello.

Se ci saranno altre sorprese nel torneo? Credo solo a ciò che vedo, oggi anche una grande nazionale, se non è pronta, può andare incontro a situazioni spiacevoli”.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT Deschamps. A disposizione in panchina: Mandanda, Areola, Disasi, Konaté, Pavard, Saliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram.

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Kaminski, Lewandowski. CT Michniewcicz. A disposizione in panchina: Grabada, Skorupski, Bednarek, Jedrzejczyk, Wieteska, Gunny, Zurkowski, D Szymanski, S Szymanski, Zalewski, Grosicki, Skoras, Milik, Piatek, Swiderski.

Arbitro: Valenzuela. Guardalinee: Urrego-Moreno. Quarto Uomo: Ortega. VAR: Soto. Assistente VAR: Vigliano.

Dove vedere Francia-Polonia Diretta Live TV



Per vedere Francia-Polonia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 16:00 di oggi domenica 4 dicembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

I campioni in carica di Deschamps si presentano all’appuntamento dopo aver vinto il Gruppo D, davanti ad Australia, Tunisia e Danimarca. La Polonia è arrivata seconda nel Gruppo C, davanti a Messico e Arabia Saudita e dietro l’Argentina.

Dove vedere Francia-Polonia Streaming Gratis



Francia-Polonia Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.