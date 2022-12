TERREMOTO OGGI IN ITALIA – Una scossa sismica di magnitudo 4,6 è stata registrata alle ore 8:12 di oggi, 4 dicembre 2022, al largo delle isole Eolie. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV Terremoti), il terremoto ha avuto epicentro a sudovest dell’isola di Vulcano, ad una profondità ipocentrale di 3 km. La profondità superficiale del terremoto ha fatt osi che il sisma sia stato avvertito anche a Messina e in tutta la provincia, già colpita dal maltempo.

La Protezione Civile è in contatto con le strutture locali. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. Una porzione di costone è franato a, in località

Dopo circa un’ora dall’evento sono state localizzate altre 3 scosse, di magnitudo 2.0, 1.7 e 1.8. Si tratta di un’area interessata da una sismicità storica significativa, come risulta dalla figura seguente. L’evento più importante è quello del 15 aprile 1978 che ebbe una magnitudo Mw pari a 6.0, con danneggiamento sia a Vulcano che in terraferma.

Pericolosità sismica dell’area

La pericolosità sismica dell’area è alta, ed è legata alla presenza di terremoti tettonici legati alla presenza di sorgenti sismogenetiche nel Golfo di Patti. La mappa di scuotimento prodotte a seguito dell’eventi con i dati delle reti sismiche e accelerometriche di INGV e DPC, espresse in termini di intensità macrosismica, mostrano che all’isola di Vulcano posso essersi prodotti effetti fino al V-VI grado della scala Mercalli.