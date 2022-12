The Laundress, il produttore di prodotti per la pulizia della casa e del bucato verde, ha richiamato otto milioni dei suoi prodotti il ​​1° dicembre in risposta al rischio di esposizione ai batteri, riferisce la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti (CPSC per il suo acronimo in inglese). La misura si applica anche in Canada, dove sono state richiamate 227.000 unità.

Gli articoli già fuori circolazione potrebbero contenere vari batteri, tra cui Burkholderia cepacia, Klebsiella aerogenes e diverse specie di Pseudomonas. Questi batteri possono causare gravi infezioni nelle persone con un sistema immunitario indebolito. La società ha ricevuto segnalazioni di 11 consumatori che hanno contratto Pseudomonas e sta indagando per verificare se vi sia qualche connessione con i prodotti richiamati.

L’azienda ha creato un sito Web in cui i consumatori possono trovare l’elenco completo degli articoli richiamati e richiedere un rimborso. La lavandaia invita inoltre a interrompere immediatamente l’utilizzo dei prodotti in questione. Secondo l’azienda, dopo aver richiesto il rimborso, i consumatori devono smaltire il prodotto senza svuotarlo.