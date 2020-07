VIDEO UFO SIGHTINGS – Un UFO in volo? L’Isola di Puerto Rico si conferma una delle zone del pianeta più calde in tema di avvistamenti di presunti OVNI. Una percentuale di UFO Sightings notevole negli anni se si considerano le ridotte dimensioni dell’area interessata. Senza contare la casistica catalogata, continuamente con testimonianze, Video e Foto, dall’ufologo Reinaldo Rios.

Un ulteriore contributo tematico sugli UFO, in ordine di tempo, riguarderebbero le immagini di un filmato provenienti da un Web Cam.

Una telecamera di sicurezza, casualmente, avrebbe immortalato in cielo qualcosa di perlomeno “curioso”.

Quello che sembra sullo sfondo il volo di un aereo, non risulterebbe per forza di cose come tale. Infatti la luce in lontananza, mentre segue una traiettoria ben precisa, cambia decisamente rotta, quasi tornando a ritroso a notevole velocità. Troppo repentina l’inversione per un aereo di linea o un elicottero. Il report con Immagini su Open Minds Tv.