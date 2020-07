Atalanta Napoli streaming gratis link. Atalanta e Napoli daranno vita alle 19:30 di oggi giovedì 2 luglio 2020 al big match del 29esimo turno di Serie A, con i padroni di casa reduci da tre vittorie consecutive e desiderosi di puntare ai 100 goal nell’attuale campionato, un dato che nel massimo torneo italiano non arriva oramai dal 1951.

L’Atalanta ha segnato 40 gol in casa in questo campionato: ha già superato il proprio record di gol interni in una intera stagione di Serie A, risalente al 1949/50 (39). Il Napoli ha vinto le ultime quattro trasferte di Serie A, tenendo due volte la porta inviolata: non registra cinque successi esterni consecutivi nella competizione dal febbraio 2018 (sei in quell’occasione).

Come vedere Atalanta Napoli in diretta tv.

Diretta Atalanta Napoli sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Dove vedere Atalanta Napoli Streaming al posto di Rojadirecta.



Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Atalanta Napoli streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Atalanta Napoli Formazioni.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Malinovskyi. Indisponibili: Nessuno.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Allan.