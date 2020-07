Spal Milan streaming gratis link. Fischio d’inizio alle ore 21:45 di oggi mercoledì 1° luglio 2020. Partita valida per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A.

La SPAL di Gigi Di Biagio ospita in casa il Milan di Stefano Pioli, in una sfida che mette in palio punti per la zona salvezza e la zona Europa League. La situazione di classifica degli estensi è molto complicata, visto che gli emiliani occupano l’ultima posizione della graduatoria assieme al Brescia con 18 punti e un cammino di 5 vittorie, 3 pareggi e ben 20 sconfitte. Il Milan è ripartito forte dopo la ripresa del campionato, e attualmente si trova al 7° posto a quota 42 punti, frutto di 12 successi, 6 pareggi e 10 sconfitte. Il distacco dalla sesta piazza, occupata dal Napoli, è soltanto di 3 lunghezze.

Come vedere Spal Milan in diretta tv.

Diretta Spal Milan con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Dove vedere Spal Milan Streaming al posto di Rojadirecta.



Spal Milan streaming gratis per tutti gli abbonati con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Spal Milan Formazioni.

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Castro, Murgia, Fares; Valoti, Petagna, Strefezza. Allenatore Di Biagio. Squalificati: Felipe. Indisponibili: Berisha, Di Francesco, Zukanovic.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Duarte, Musacchio.