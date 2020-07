Spal Inter streaming gratis link. Si gioca questa sera, a porte chiuse e con inizio alle 21:45, Spal Inter valida come ultima partita della 33a giornata di Serie A. Al Paolo Mazza, la SPAL (fanalino di coda del torneo), ospita un’Inter che, dopo essere tornata alla vittoria contro il Torino, cerca punti pesanti. Punti che possano consentirle di rilanciarsi in una corsa Scudetto che non può ancora definirsi chiusa e di riportarsi al secondo posto, assicurandosi almeno il posto nella prossima Champions League considerato che l’Inter nelle prossime settimane affronta tra le altre Roma e Atalanta. Andiamo adesso a scoprire dove vedere la partita in diretta Spal Inter streaming e tv.

Come vedere Spal Inter in diretta tv.

Diretta Spal Inter con DAZN. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una

Dove vedere Spal Inter Streaming al posto di Rojadirecta.



console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Spal Inter streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Spal Inter Formazioni.

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, D’Alessandro; Cerri, Petagna. Allenatore Luigi Di Biagio. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Berisha, Fares, Valoti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Brozovic, Young; Lautaro, Sanchez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: Godin. Indisponibili: Barella, Sensi, Lukaku.