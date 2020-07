Inter Brescia streaming gratis link. Fischio d’inizio alle ore 19:30 di oggi mercoledì 1° luglio 2020. Inter Brescia è valida per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A.

Inter e Brescia si sono affrontate 22 volte in casa dei primi, con un bilancio di 16 vittorie casalinghe, cinque pareggi e un successo esterno. Nelle ultime 10 sfide tra Inter e Brescia in casa dei nerazzurri, il Brescia ha alternato una partita senza reti realizzate e una con gol – pareggio 1-1 nella più recente, risalente al 2010. L’Inter è imbattuta nelle ultime nove partite contro squadre neopromosse in Serie A, con otto vittorie e un pareggio, proprio nella più recente contro il Lecce, risalente a gennaio.

Come vedere Inter Brescia in diretta tv.

Diretta Inter Brescia con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Dove vedere Inter Brescia Streaming al posto di Rojadirecta.



La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Inter Brescia streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Inter Brescia Formazioni.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: Skriniar, Berni. Indisponibili: Brozovic, Sensi, Vecino.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore Lopez. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Chancellor, Cistana.