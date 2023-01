Se hai già adottato la navigazione in internet dal tuo dispositivo Android come attività quotidiana e costante, non sarebbe strano ipotizzare di avere immagini in formato WebP nella tua galleria. Questo formato di file immagine sta diventando sempre più popolare in quanto consente di comprimere le immagini mantenendone la qualità il più possibile, laddove formati come PNG e JPG falliscono.

Con immagini più leggere, questo formato consente agli sviluppatori Web di essere più ambiziosi con la quantità di elementi visivi sulle loro pagine senza sacrificare velocità di caricamento elevate o creare grandi carichi di dati per gli utenti. Sebbene ci siano molte opzioni per gestire queste immagini su Windows, oggi parleremo dell’opzione più semplice per convertire le immagini WEBp in formato JPG su dispositivi Android.

Google Foto per convertire qualsiasi immagine WEBp in JPG

Sebbene possiamo Google Foto non ha un convertitore di immagini da utilizzare, possiamo usare un trucco nel suo modo di lavorare per raggiungere il nostro obiettivo, poiché quando ‘modifichiamo’ un’immagine e la salviamo come copia, salverà la copia in Formato JPG. Andiamo per gradi:

Per iniziare, dobbiamo aprire Google Foto, un’app che dovrebbe essere installata sul tuo dispositivo poiché è l’opzione predefinita per gestire la galleria su tutti i dispositivi Android, ma nel caso in cui l’hai modificata, puoi scaricarla qui. Quindi, apriremo l’immagine in formato WEBp e; Nel menu inferiore, selezioniamo l’opzione ‘Modifica’. Una volta entrati nel menu di modifica, dobbiamo apportare modifiche minime alla foto, oppure possiamo selezionare l’opzione ‘Migliora’ se non vogliamo darci una brutta vita. Quando le modifiche sono pronte, non ci resta che premere il pulsante Salva e selezionare l’opzione ‘Salva come copia’ in modo che l’immagine venga salvata nella stessa cartella dell’originale, ma in formato JPG.

Con questo metodo dovresti essere in grado di convertire qualsiasi immagine WEBp in JPG senza alcun problema. ma se non sei convinto, o se vuoi ampliare le tue opzioni, puoi sempre usare un’App per cambiare il formato delle tue immagini non solo in JPG, ma anche in PNG o addirittura in PDF.

Tre dei migliori su AppStore sono quelli creati dagli sviluppatori csDeveloper, TechGenCenter e Rectfy.