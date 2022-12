Giappone-Croazia Streaming Gratis Mondiali Calcio. La partita Giappone-Croazia, valida per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio 2022, si gioca allo Stadio Al Wakrah di Al Janoub alle ore 16:00 italiane di oggi lunedì 5 dicembre 2022. I “Samurai Blu” del ct Moriyasu si sono qualificati classificandosi primi nel Girone E davanti a Spagna, Germania e Costa Rica. La Croazia di Dalic è arrivata seconda nel Gruppo F preceduta dal sorprendente Marocco in un girone che comprendeva anche Belgio e Canada. Chi passa il turno affronterà ai quarti la vincente di Brasile-Corea del Sud che si gioca questa sera alle ore 20 italiane.

Giappone-Croazia, le probabili formazioni



Il CT della Croazia Zlatko Dalic nella conferenza stampa della vigilia: “Cercheremo di risolverla nei 90 minuti, ma so che abbiamo di fronte un avversario tosto che non si arrende mai.

Se saranno necessari supplementari e rigori noi siamo pronti. Avremo di fronte un avversario tosto che non si arrende mai. Non ci arrenderemo neanche noi. Sarà una lotta fino alla fine”.

Giappone (3-4-3): Gonda; Yoshida, Tomiyasu, Taniguchi; J Ito, Morita, Endo, Nagatomo; Doan, Maeda, Kamada. CT Moriyasu. A disposizione in panchina: Kawashimam Schmidt, Yamane, Sakai, H.Ito, Soma, Shibasaki, Tanaka, Mitoma, Kubo, Minamino, Asano, Machino, Ueda.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. CT Dalic. A disposizione in panchina: Grbic, Ivusic, Sutalo, Vida, Erlic, Pasalic, Jakic, Sucic, Majer, Vlasic, Orsic, Petkovic, Budimir.

Arbitro: Elfath (Stati Uniti). Guardalinee: Parker-Atkins. Quarto Uomo: Ghorbal. VAR: Gallo. Assistente: Bascunan.

Dove vedere Giappone-Croazia Diretta Live TV



Per vedere Giappone-Croazia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 16:00 di oggi lunedì 5 dicembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Questo sarà il terzo incontro di Coppa del Mondo tra Giappone e Croazia, con il Giappone senza vittorie e senza reti nelle due precedenti: una sconfitta per 1-0 nel 1998 e uno 0-0 nel 2006, entrambe nella fase a gironi. Queste due partite sono le uniche precedenti della Croazia nella competizione contro una nazione asiatica.

Dove vedere Giappone-Croazia Streaming Gratis



Giappone-Croazia Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.