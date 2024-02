Il sorteggio a Nyon non è stato affatto negativo per la Fiorentina. Infatti, l’urna ha consegnato ai viola il Maccabi Haifa, un avversario assolutamente alla portata della squadra di Vincenzo Italiano. Le quote sulla Conference League riflettono questa considerazione, con il 2 quotato a 1.77 per la vittoria viola in trasferta, il 4.46 per il successo israeliano e il 3.55 per un eventuale pareggio.

È importante considerare che la formazione allenata da Messay Dego non potrà disputare le partite in casa a causa del persistente conflitto in Medio Oriente, e dovrà giocare al Boszik Jozsef Stadion di Budapest, in Ungheria. Questo è un chiaro vantaggio per Italiano.

Inoltre, l’avversario dei viola sarà privo dell’esperto difensore svedese Daniel Sundgren (nato nel ’90), espulso nel ritorno dei play-off contro il Gent.

L’estrazione del Maccabi Haifa ha sollevato un sospiro di sollievo nell’ambiente fiorentino, considerando che tra i possibili avversari c’erano squadre di alto livello come Ajax, Olympiacos e l’Union Saint-Gilloise, considerata una vera e propria sorpresa della competizione. Il ritorno in casa agevola ulteriormente la situazione per i viola, anche se entrambe le partite dovranno essere affrontate con la massima concentrazione, poiché in Europa nessuna squadra può essere sottovalutata.

Va notato che il Maccabi Haifa guida la classifica del torneo israeliano insieme all’altro Maccabi Tel Aviv. Nel Gruppo F dell’Europa League, ha chiuso al terzo posto, affrontando avversari di alto livello come Villarreal e Rennes, oltre al Panathinaikos. Nei play-off contro il Gent, ha vinto l’andata 1-0 in casa e ha pareggiato 1-1 nel ritorno in Belgio.