Tra segnalatori intelligenti, dispositivi di rilevamento della velocità (autovelox) e Tutor, nel mondo si trovano complessivamente 111.451 strumenti per rilevare le infrazioni stradali. Di questi, circa il 10% (11.171) è installato in Italia. I dati sono stati forniti oggi dal Codacons, che ha riportato le statistiche ufficiali aggiornate della piattaforma specializzata, Scdb.info, che monitora gli autovelox presenti in vari paesi di tutti i continenti.

Il numero di dispositivi presenti sulle strade italiane e utilizzati per sanzionare il superamento dei limiti di velocità e le violazioni dei semafori è in costante crescita, tanto che attualmente ce ne sono 11171 nel nostro paese.

Questo rappresenta il 17% di tutti gli strumenti automatici presenti in Europa, che includono autovelox e tutor , per un totale di 65429 apparecchi.

Solo la Russia con 18414 strumenti e il Brasile con 17614 superano l’Italia in termini di dispositivi automatici di rilevamento delle infrazioni, ma questi paesi hanno territori molto più vasti.

Negli Stati Uniti ci sono 7973 dispositivi, mentre in Europa la Gran Bretagna è al primo posto con 7707, seguita da Germania (4690), Francia (3745), Belgio (3179), Svezia (2466) e Spagna (2268).

L’aumento di questi dispositivi ha portato in Italia a un incremento generale delle sanzioni stradali, con i comuni che hanno incassato oltre 1,5 miliardi di euro nel 2023 grazie alle multe, registrando una crescita del 23,7% rispetto al 2019. I piccoli comuni sono i più beneficiati, con entrate legate alle multe stradali aumentate del 50% rispetto al 2019.

Il Codacons sottolinea l’importanza di punire severamente chi viola il Codice della strada, ma chiede anche al Governo di rispettare gli impegni presi con i cittadini e le leggi sul tema delle sanzioni stradali. Viene criticato il mancato avvio dell’Osservatorio sulle multe stradali annunciato nel 2023 e l’attesa regolamentazione degli autovelox da 14 anni.

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, minaccia azioni legali contro lo Stato italiano se non verranno rispettate le disposizioni del Parlamento riguardo alla regolamentazione degli autovelox.