Assoutenti si oppone fermamente alle modifiche al nuovo Codice della Strada che prevedono una riduzione delle sanzioni per chi utilizza il cellulare alla guida. Le multe sarebbero state inizialmente più elevate, ma sono state abbassate dal ddl di riforma. Il presidente Melluso sottolinea che la distrazione alla guida è la principale causa degli incidenti stradali in Italia, e ridurre le multe potrebbe compromettere la sicurezza stradale.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che elimina l’obbligo di esporre i prezzi medi per i distributori di carburante, Assoutenti sottolinea l’importanza di affrontare le vere questioni legate all’aumento dei costi dei carburanti. L’associazione propone interventi per rendere più flessibili le tasse legate al prezzo dei carburanti, favorire la scelta consapevole dei consumatori tramite un’app ufficiale e sperimentare un “carburante tricolore” per abbassare i prezzi alla pompa.