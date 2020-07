Udinese Juventus in diretta streaming si gioca oggi giovedì 23 luglio 2020, con inizio alle ore 19:30 italiane. Partita valida come chiusura della 35a giornata di Serie A di calcio. Oggi la Juventus potrà conquistare, matematicamente, il 9° scudetto consecutivo. In caso di successo a Udine, infatti, la squadra di Sarri avrà un +9 sull’Atalanta (essendo avanti negli scontri diretti) e un +10 sull’Inter. Non basterà invece il pareggio, perché l’Atalanta a quel punto sarebbe a -7 con 9 punti in palio.

La gara tra Udinese e Juventus sarà importante anche per Cristiano Ronaldo, riuscito a raggiungere Immobile in testa al classifica marcatori: il lusitano punta alla Scarpa d’Oro, al titolo di cannoniere e alla possibilità di superare il compagno Higuain come maggior marcatore in una sola stagione di Serie A.

Dove vedere Udinese Juventus Streaming Gratis.

Si potrà vedere la partita in diretta Udinese Juventus streaming sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La partita non sarà trasmessadiretta tv e nemmeno su

Udinese Juventus sarà disponibile in live streaming su SkyGo. App gratis per gli abbonati con cui vedere online su laptop, pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.

Come possibili alternative per vedere Udinese Juventus, ci sarebbero da verificare Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Per quanto riguarda Rojadirecta, invece, c’è da ricordare che il motore di ricerca internet di links online gratuiti è considerato illegale in Italia, per questo motivo la sua visione dal nostro paese è stata oscurata.

Diretta Udinese Juventus Streaming: ultime notizie formazioni.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Prodl, Teodorczyk.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Bonucci. Indisponibili: De Sciglio, Khedira, Chiellini, Higuain.