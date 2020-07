Milan-Juventus streaming in diretta live si gioca oggi martedì 7 luglio 2020, con inizio alle ore 21:45 italiane. I bianconeri affronteranno in trasferta una delle squadre più in forma del campionato di Serie A, il Milan di Stefano Pioli, nel big match della 31a giornata. Fra gli ex della sfida, c’è grande attesa per la prima volta in campionato di Zlatan Ibrahimovic contro la Juventus dal suo ritorno in rossonero. In casa bianconera il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il cannoniere principe con 25 reti nel torneo. Nel Derby della Mole contro il Torino (vinto per 4-1) CR7 è tornato al goal anche su calcio di punizione, specialità nella quale non era mai andato a segno da quando indossa la maglia della Juventus. Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Milan-Juventus streaming e tv.

Come vedereMilan Juventus in diretta tv.

Diretta Milan-Juventus con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Dove vedere Milan Juventus Streaming al posto di Rojadirecta.



Milan-Juventus streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Milan Juventus Formazioni.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Dybala, De Ligt. Indisponibili: Demiral, Khedira, De Sciglio.