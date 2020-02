Milan Juventus Diretta Streaming. Andata della semifinale di Coppa Italia TIM Cup. Milan Juventus avrà il calcio d’inizio a San Siro alle ore 20:45 di oggi mercoledì 13 febbraio 2020 con la Juventus che ha passato il turno in tutte le ultime quattro occasioni in cui ha disputato le semifinali di Coppa Italia: è già record per i bianconeri, che non avevano nemmeno mai passato questo turno per tre volte di fila. La Juventus ha passato il turno in sei delle nove occasioni in cui ha giocato la semifinale di andata di Coppa Italia in trasferta, incluse tre contro il Milan (1992, 2002 e 2012).

Milan Juventus Coppa Italia Streaming Gratis Link su Rai Play.

Diretta tv in chiaro su Rai Uno alle ore 20:45 di oggi mercoldeì 13 febbraio 2020.

Le probabili formazioni di Milan Juventus:

per tutti con. Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta che però in Italia è oscurato.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore Maurizio Sarri.

Arbitro: Paolo Valeri della Sezione di Roma 2.