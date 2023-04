Nel 1976 nella città di York (Regno Unito), sotto una vecchia fabbrica di dolciumi, avvenne uno dei ritrovamenti archeologici più sorprendenti. Il cosiddetto Lloyds Bank Coprolite, il pezzo di escrementi più antico, più grande e meglio conservato al mondo, risalente al IX secolo, appartenente a un solo uomo: un vichingo.

Solo pochi anni prima, nel 1972, furono scoperti vari oggetti del periodo vichingo come: monete, scarpe, gioielli, legno, pelle e ossa. Come i resti di edifici come stalle, pozzi e latrine, che si sono conservati grazie al fatto che il suolo in alcune parti dell’insediamento era allagato e privo di ossigeno. Tutti questi risultati archeologici sono stati sufficienti per l’inaugurazione di un museo nel 1984.

Ma perché questo escremento umano è così importante per gli scienziati?

Lo studio del suo valore ci permette di rivelare le caratteristiche passate degli insediamenti vichinghi che esistevano da migliaia di anni a York, anche la dieta che mangiavano, che consisteva in carne e grano, il che spiegherebbe perché il campione è lungo 20 centimetri e largo 5 centimetri.

Ora, in questo pezzo di materia fecale umana fossilizzata, sono stati trovati almeno due tipi di parassiti intestinali: sono state trovate centinaia di uova di tricocefali e vermi, che all’epoca causavano a questo guerriero nordico dolori di stomaco, diarrea e altri sintomi gastrointestinali, indicando mancanza di igiene e condizioni estremamente sporche nell’insediamento vichingo.

Il dottor Andrew Jones, un archeologo specializzato in escrementi e parassiti, che ha scoperto i leggendari escrementi della Lloyds Bank, la definisce la scoperta più eccitante.

Nel 2003 si è verificato uno sfortunato evento, quando uno degli spettatori ha accidentalmente lasciato cadere questo pezzo, che si è rotto in tre pezzi. Questa feccia è attualmente esposta al museo Jorvik Viking Center nella città di York, in Inghilterra, all’interno di una scatola di vetro.