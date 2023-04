La nuova variante Omicron XBB.1.16, nota come “Arcturus“, è stata classificata come “variante sotto osservazione” dall’OMS e ha un nuovo sintomo: il prurito agli occhi, che può portare alla congiuntivite.

https://postbreve.com/nuova-variante-covid-19-arcturus-con-prurito-agli-occhi-27792.html Salute Top Congiuntivite,Occhi,Oms,Variante Coronavirus,Variante Omicron La nuova variante Omicron XBB.1.16, nota come 'Arcturus', è stata classificata come 'variante sotto osservazione' dall'OMS e ha un nuovo sintomo: il prurito agli occhi, che può portare alla congiuntivite. La variante è stata segnalata anche in Italia a marzo ed è considerata altamente contagiosa e potenzialmente più patogena... Valentina Conti [email protected] Editor Enjoy your Life Post Breve

La variante è stata segnalata anche in Italia a marzo ed è considerata altamente contagiosa e potenzialmente più patogena delle precedenti. Tuttavia, non ci sono ancora segni di malattia più grave. Il prurito agli occhi viene spesso confuso con gli effetti delle allergie. Gli esperti auspicano collaborazioni globali per valutare la trasmissibilità, l’immunità, la gravità e l’impatto degli interventi, inclusi diagnostica, terapie e vaccini.