Un team internazionale di oceanografi ha scoperto 19325 nuovi vulcani sottomarini negli oceani del mondo, ampliando il catalogo precedente che contava 24643 monti sottomarini.

Secondo un articolo pubblicato sulla rivista Earth and Space Science, i ricercatori hanno utilizzato dati satellitari radar per misurare la curvatura della topografia della superficie oceanica, o il gradiente verticale della gravità, per identificare la presenza di vulcani sul fondo oceanico.

Come dettagliano gli autori, hanno utilizzato una metodologia nota come analisi della funzione ortogonale empirica per dimostrare che i monti sottomarini identificati hanno un raggio basale linearmente correlato alla loro altezza.

Regolando il difetto topografico del gradiente verticale della gravità con una funzione gaussiana (in cui il valore di ‘a’ è il punto più alto del vulcano, ‘b’ rappresenta la posizione del suo centro e ‘c’ la deviazione media-assoluta-valore correlata alla larghezza del vulcano) è possibile stimare l’altezza dei monti sottomarini con una precisione di circa 270 metri.

Gli scienziati sottolineano che i risultati della loro ricerca rappresentano un significativo avanzamento nella cartografia del fondale marino, che aiuterà gli oceanografi e i geologi a comprendere meglio il comportamento delle placche tettoniche e il campo magnetico planetario.