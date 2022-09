Impatto Asteroide estinzione Dinosauri Rocce spaziali anche sulla Luna

Un gruppo di scienziati ha scoperto che gli impatti degli asteroidi che hanno colpito la Terra, compreso quello che ha ucciso i dinosauri, coincidono con alcune collisioni di rocce spaziali sulla Luna.

Una ricerca recentemente pubblicata sulla rivista Science Advance si basa su 135 microscopiche perle di vetro vecchie fino a 2 miliardi di anni, trovate nel suolo lunare e raccolte durante la missione lunare Chang’e-5 dell’Agenzia spaziale nazionale in Cina.

Il team internazionale guidato dalla Curtin University (Australia) spiega che le microscopiche pietre di vetro si sono formate grazie al calore e alla pressione degli impatti dei meteoriti. L’età di alcune di queste perle di vetro lunare indicava che furono create circa 66 milioni di anni fa, in coincidenza con l’impatto di Chicxulub che causò l’estinzione dei dinosauri.

Secondo Alexander Nemchin, professore presso lo Space Science and Technology Center (SSTC) presso la School of Earth and Planetary Sciences della Curtin University, questi risultati suggeriscono che i tempi e la frequenza degli impatti delle rocce sulla Luna potrebbero essersi riflessi sulla Terra, “raccontandoci di più sulla storia evolutiva del nostro pianeta”.

Inoltre, lo studio rivela che i maggiori eventi di impatto sulla Terra non sono stati ‘eventi indipendenti’ ma sono stati invece ‘accompagnati da una serie di impatti minori’. La ricerca getta nuova luce sulla dinamica degli asteroidi nel sistema solare interno, inclusa la probabilità di asteroidi potenzialmente devastanti diretti al nostro pianeta.

L’erosione e l’attività geologica sulla Terra cancellano gran parte delle prove degli impatti passati, spiegano gli autori. Sulla Luna, invece, non c’è un tale deterioramento ambientale, quindi i crateri da impatto sono molto più frequenti, così come le perle di vetro lasciate nel suolo lunare.