Sebbene lo strano sito sia stato scavato più volte, la “Ghost Wheel” (Rujm el-Hiri) rimane un enigma. Le Alture del Golan, al confine israeliano con la Siria, Libano e Giordania, conosciute anche come Gaulantide, sono uno dei siti archeologici più strani e impressionanti del pianeta. Già dal suo nome, compaiono le incognite; in arabo sarebbe Rujm el-Hiri, che significa “tumulo di pietra di gatti selvatici”. Un nome alquanto strano che non dice nulla sulla sua funzione originale. Tuttavia, il nome che causa davvero intrighi è la sua versione ebraica, che significherebbe letteralmente “Ruota Fantasma“.

Questo posto si trova in una zona totalmente remota delle Alture del Golan, a un’ora di distanza dalla strada più vicina. A prima vista ci viene presentato un tipo di struttura composta da 4 cerchi concentrici, di cui difficilmente si possono vedere le basi che hanno un diametro di circa 150 metri. Gli esperti affermano che ai loro tempi quei muri circolari in pietra sarebbero stati alti circa 9 metri, creando una vera fortezza in modo che nessuno potesse vedere cosa stava succedendo all’interno. Ad oggi, l’unica cosa veramente conosciuta è chi li ha costruiti; una città dell’era calcolitica che era particolarmente dedicata all’agricoltura e viveva nella zona circa 6.000 anni fa.

Tuttavia, e anche con questa spiegazione, non è noto quale fosse la funzione di questa costruzione, perché è stata costruita o anche se significhi qualcosa oltre a essere stata eretta in un tempo

Teoria Controversa

vicino ad altri monumenti, come lo Stonehenge . Monumento che, per coincidenza, è stato scoperto che erano centri di “pellegrinaggio” in cui

Questo luogo è stato scoperto nel 1968 e da allora sono state create diverse ipotesi per dare un senso alla sua costruzione. Alcuni sostengono che si tratti di una sorta di santuario utilizzato per osservare le stelle, prevedere l’arrivo di fenomeni come i solstizi, che segnerebbero l’inizio della stagione del raccolto, le piogge e altro ancora. In effetti, Yonathan Mizrahi, un archeologo israeliano, ha affermato che la prima alba del solstizio d’estate del 3000 aC era situata al centro della struttura, quindi il primo raggio del Sole di quel giorno cadde proprio sulla struttura.

Dopo anni di studi, l’archeologo dell’Università del Nebraska, Rami Arav, ha proposto un’altra teoria che ha generato molte controversie. L’archeologo ha pubblicato la sua teoria dopo aver trascorso 30 anni dedicati allo studio della struttura, presentandola secondo le pratiche dei popoli calcolitici di Terra Santa. Seppellivano i morti in piccoli ossari, ma perché ciò avvenisse, dovevano prima farli”morire di fame”.

Per fare questo hanno usato tombe provvisorie in cui la carne veniva staccata dalle ossa prima di portarle nella loro posizione finale. Questa teoria ha acquisito una certa forza nel corso degli anni da quando Arav ha scoperto un oggetto cilindrico con una fessura come porta e con la decorazione di uccelli in rilievo, molto simile ai Dakhma dell’India. Quindi, Arav suggerisce che questa misteriosa struttura è stata un santuario progettato per “morire di fame” i corpi prima delle loro sepolture.