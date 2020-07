IBIZA – Mistero nel cielo di Ibiza. UFO o altro? La Spagna si conferma uno scenario piuttosto “vivace” in tema di UFO Sightings. Un oggetto volante filmato in pieno giorno, non riconoscibile, inizialmente classificato come un pezzo di meteorite o un frammento di “Space Junk” (detrito spaziale): nulla di enigmatico apparentemente.

Tuttavia un gruppo di astronomi locali, incuriositi dal fenomeno, ha rimesso in discussione le teorie precedenti. L’ “Associazione Astronomica di Eivissa”, esaminando le immagini del filmato girate dal testimone, avrebbe dal canto suo escluso l’ipotesi di un meteorite.

Il video originale (del 2014) sarebbe stato visionato dall’Aviazione Militare Spagnola, ma a tutt’oggi non si hanno notizie sull’avvistamento del presunto UFO. Le autorità competenti, secondo quanto riportato dai mess media locali, propenderebbero per un frammento di razzo, quindi “Space Junk”.

Gli astronomi di Ibiza tuttavia, sospettano dal movimento dell’oggetto volante, che possa trattarsi di qualcos’altro. Pareri discordanti, Mistero permanente. Il report su Open Minds Tv.