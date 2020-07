Genoa Napoli streaming gratis link. Si gioca questa sera con inizio alle 19:30 si gioca Genoa Napoli valida per la 31esima giornata di Serie A. Il Napoli di Gattuso vive un ottimo momento post-lockdown: la vittoria in Coppa Italia ha rilanciato gli azzurri, che sono lontanissimi dalla Champions League (15 punti) ma hanno vinto 3 partite su 4 dalla ripresa della A, perdendo soltanto a Bergamo contro l’Atalanta. Il Genoa, invece, deve sfatare il tabù casa, dove ha perso le ultime tre. Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Genoa Napoli streaming e tv.

Come vedere Genoa Napoli in diretta tv.

Diretta Genoa Napoli sui canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Dove vedere Genoa Napoli Streaming al posto di Rojadirecta.



La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Genoa Napoli streaming gratis per tutti gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Genoa Napoli Formazioni.

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Goldaniga, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Pandev, Pinamonti. Allenatore Nicola. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Ankersen, Criscito, Radovanovic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Demme, Koulibaly. Indisponibili: Ospina, Llorente.