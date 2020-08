Vedere Manchester City Real Madrid Streaming Gratis On-line è possibile: si gioca alle 21:00 italiane di oggi venerdì 7 agosto 2020. In forma legale e senza utilizzare Rojadirecta da noi altamente sconsigliato. Si gioca allo stesso orario di Juventus-Lione.

Nel match dell’andata giocato lo scorso febbraio, i ragazzi di Pep Guardiola espugnarono per 2-1 in rimonta il Santiago Bernabeu: gol di Gabriel Jesus e rigore trasformato da Kevin De Bruyne. A distanza di 6 mesi da quella partita, tante cose sono cambiate, soprattutto per le Merengues. Zidane ha disputato un post-lockdown eccezionale, riuscendo a vincere la Liga con 10 vittorie consecutive ed un pareggio, interrompendo così il dominio del Barcellona. Il Manchester City ha chiuso al 2° posto in Premier League ed ha mostrato ancora alti e bassi, uscendo anche dalla semifinale di FA Cup contro l’Arsenal.

Dove vedere Manchester City Real Madrid in diretta tv e streaming online al posto di Rojadirecta.

La partita Manchester City Real Madrid sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, da Sky Sport (numero 253 del satellite) e su Sky Sport Football (203 del satellite), oltre che all’interno di Diretta Gol (canali 205 e 251). Il match sarà visibile non soltanto in televisione ma anche in streaming. Basterà infatti accedere al sito web di Sky Go (https://skygo.sky.it/), tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone, per assistere alla diretta della gara tra gli spagnoli e i bianconeri.

Manchester City Real Madrid non verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis sul sito di Mediaset Play.

Come possibili alternative per vedere Manchester City Real Madrid abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.