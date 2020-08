Oggi in Europa League si giocano l’attesissima Roma Siviglia in streaming e diretta tv. Partita secca che si gioca allo Stadio Schauinsland Reisen Arena di Duisburg (Germania) per la nuova formula della Final Eight. L’unico precedente contro una squadra italiana giocato in campo è neutro è stato invece in occasione della Supercoppa europea 2007 a Montecarlo, quando uscì sconfitto 3-1 dalla gara con il Milan. La vincente della sfida Siviglia-Roma affronterà poi nei quarti di finale la vincente del confronto fra i greci dell’Olympiacos e gli inglesi del Wolverhampton. Munir è il miglior marcatore degli andalusi nel torneo con 5 reti realizzate, mentre Edin Dzeko e Justin Kluivert sono i giocatori più prolifici dei giallorossi con 3 goal segnati ciascuno.

Le probabili formazioni di Roma Siviglia.



Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Gudelj, Vazquez; Suso, de Jong, Munir. Allenatore Lopetegui.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore Fonseca.

La partita Roma Siviglia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Sarà visibile in live streaming tramite la piattaforma Sky Go (https://skygo.sky.it/) riservata agli abbonati Sky con pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con la piattaforma Now TV. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

La partita non viene trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e quindi nemmeno in streaming gratis online del relativo sito web https://tv8.it/streaming.html.

L’allenatore del Siviglia, Julen Lopetegui, alla vigilia del match.

“Ciò che è sicuro è che i nostri avversari sono in forma, giocano molto bene, hanno una buona rosa e Fonseca è un grande allenatore. Stiamo parlando di una squadra in forma ma è alla nostra portata. Abbiamo voglia di vincere. Cercheremo di fare una grande partita, non ci sarà il ritorno e dobbiamo cercare di battere un rivale molto forte”.

Gli andalusi hanno avuto diversi giorni in più dei giallorossi per preparare la partita: “Ciò che è successo da marzo in poi ci obbliga ad adattarci, abbiamo vissuto un periodo molto particolare. Vogliamo superare le difficoltà e vogliamo far vedere il meglio di noi. Non pensiamo a ciò che è successo e cosa succede, non possiamo farci niente. Vogliamo mettere in campo la nostra mentalità, l’emozione della partita deve portarci a vincere”.