Il servizio di ispezione della salute degli animali e delle piante del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha identificato alcuni dei semi di origine sconosciuta dalla Cina che hanno ricevuto residenti in vari paesi, tra cui gli Stati Uniti. Quattordici dei semi sono stati identificati come erbe e altre piante che non rappresentano alcun pericolo.

“Abbiamo identificato 14 diverse specie di semi, tra cui senape, cavolo, campanule e alcune erbe come menta, salvia, rosmarino, lavanda e altri semi come ibisco e rose”, ha affermato Osama El-Lissy, vicedirettore del servizio.

Alla fine di luglio, dozzine di residenti negli Stati Uniti, così come in Canada e nel Regno Unito, hanno riferito di aver ricevuto pacchi di semi dalla Cina che non avevano ordinato. Le autorità hanno avvertito tutti coloro che li hanno ricevutu, di non piantare i semi.

Secondo il servizio, i pacchetti potrebbero far parte di una truffa in cui un’azienda invia pacchetti ai consumatori e quindi scrive recensioni false positive sul prodotto per conto della persona che lo ha ricevuto. Inoltre, alcuni pacchi erano etichettati erroneamente e indicavano che contenevano gioielli.