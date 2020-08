Gran Premio di Silverstone di Formula 1 Streaming Gratis. Stagione 2020 di Formula 1 al suo quarto appuntamento con le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel impegnate sul circuito di Silverstone nel Gran Premio di Gran Bretagna. Sabato 1° agosto si svolgeranno le qualifiche alle ore 15:00. Partenza gara programmata per domenica 2 agosto alle ore 15:10 italiane.

Dove vedere il Gp Gran Bretagna di F1 2020 senza usare Rojadirecta.



Il Gran Premio di Silverstone in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go (link > https://skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV.