Atalanta Inter streaming gratis link. Atalanta Inter daranno vita alle 20:45 di oggi sabato 1° agosto 2020 alla sfida finale di Serie A. Sono 117 le sfide tra Atalanta e Inter in Serie A: per la Dea 24 vittorie, 31 pareggi e 62 sconfitte. L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite di campionato contro l’Inter: tre pareggi e un successo per i bergamaschi. Sono 58 i precedenti in Serie A tra Atalanta e Inter in casa della Dea: il bilancio si compone di 15 vittorie interne, 21 pareggi e 22 successi esterni. L’Atalanta ha alternato un pareggio ad una vittoria nelle ultime quattro partite casalinghe contro l’Inter in Serie A, successo per 4-1 nel match interno più recente.

Come vedere Atalanta Inter in diretta tv.

Diretta Atalanta Inter con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Dove vedere Atalanta Inter Streaming al posto di Rojadirecta.



La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Atalanta Inter streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN (link al sito: https://www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Diretta Atalanta Inter Live: le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez. Pasalic; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ilicic, Palomino.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sensi, Vecino.