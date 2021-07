Formula 1 Streaming: Silverstone GP 2021 online live diretta tv. Decimo appuntamento della stagione di F1 2021: il Gran Premio di Gran Bretagna che porta una grande novità, ossia le qualifiche. Infatti, nel nuovo format del fine settimana, il campione della Mercedes scatterà dalla prima casella nel mini-Gp del sabato che assegnerà la pole position sulla griglia di partenza della gara della domenica.

Lewis Hamilton è stato il più veloce nelle prime qualifiche del venerdì nella storia della Formula 1 che hanno determinato la griglia di partenza della qualifica Sprint di sabato (ore 17:30, diretta Sky Sport F1). Sul circuito di casa il pilota della Mercedes ha fatto meglio della Red Bull di Max Verstappen, seconda. Terzo tempo per Valtteri Bottas, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Partirà dalla nona posizione l’altro ferrarista, Carlos Sainz.

Di seguito dove vedere qualifiche “Sprint Race” Ferrari in diretta tv e streaming gratis online.

Dove vedere Qualifiche Sprint Race Ferrari GP Silverstone di F1 2021 in streaming live e diretta tv invece di Rojadirecta

Il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 sul circuito di Silverstone in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.

Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza previste oggi sabato 17 luglio 2021 alle ore 17:30 italiane (differita su TV8).

La replica/differita della gara del GP di Gran Bretagna di F1 2021 è su TV8.

8a prima posizione di Hamilton in qualifica a Silverstone, il suo valore migliore con Melbourne (record per la F1 con Senna/Imola e Schumacher/Suzuka).

Questa è VIRTUALMENTE la 130a pole Mercedes (la pole di silverstone 2021 verrà assegnata con la qualifica Sprint di sabato).

MERCEDES: prima posizione in qualifica a Silverstone per il 9° anno consecutivo – 10a prima posizione in qualifica consecutiva qui contando anche il “ GP Anniversario ” dell’anno scorso.

” dell’anno scorso. VERSTAPPEN: 4a prima fila consecutiva (da confermare domani).

La RED BULL non si qualificava nelle prime due posizioni a Silverstone dal 2014 (Vettel 2014, 2°).