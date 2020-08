GP 70° Anniversario Formula 1 Streaming Gratis. Alle 15:10 di oggi domenica 9 agosto 2020 prenderà il via sul circuito di Silverstone, dove già si è corso sette giorni fa, il Gran Premio del 70° Anniversario, quinta prova del mondiale di Formula 1 stagione 2020.

Anche questa volta in prima fila sulla griglia di partenza ci saranno le due Mercedes, a ruoli invertiti rispetto l’ultimo gran premio: pole position per Valtteri Bottas alla sua 30esima prima fila in carriera (13esima pole position per lui), secondo Lewis Hamilton (149esima prima fila).

Ancora una delusione in casa Ferrari con il misero ottavo posto di Charles Leclerc e l’undicesimo di Sebastian Vettel il quale ha ricevuto una posizione di regalo perchè i commissari hanno penalizzato Esteban Ocon (Renault) per aver ostacolato il pilota della Williams George Russell nel suo giro buono causando impeding.

Dove vedere il Gp 70° Anniversario di F1 2020 senza usare Rojadirecta.



#F170 in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Video streaming gratis online per gli abbonati con l'app Sky Go, mentre a pagamento per tutti c'è Now TV.