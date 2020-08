Barcellona Napoli Streaming Gratis On-line Oggi. Il Napoli sfida il Barcellona di Leo Messi al Camp Nou nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, alle ore 21 di questa sera. Si parte dall’1-1 dell’andata per cui la formazione di Gattuso parte con lo svantaggio del gol subito in casa. Nel casoal termine del 90 minuti regolamentari il risultato sarà di 1-1 proprio come all’andata si andrà ai tempi supplementari, dove gli allenatori, ricordiamolo, potranno effettuare un cambio aggiuntivo rispetto ai cinque a disposizione in precedenza.

Dove vedere Barcellona Napoli Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro.

La partita Barcellona Napoli in tv sarà trasmessa da Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite). Il match sarà visibile non soltanto in televisione ma anche in streaming: basterà infatti accedere al sito web di Sky Go (https://skygo.sky.it/), tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone, per assistere alla diretta della gara tra gli spagnoli e i bianconeri.

Barcellona Napoli verrà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e quindi in streaming gratis sul sito di Mediaset Play (https://www.mediasetplay.mediaset.it/).