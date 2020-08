Questa sera si gioca l’attesissima Inter Leverkusen in streaming e diretta tv. Partita secca dei quarti di finale delle Final Eight di Europa League: si gioca alla Merkur Spiel Arena di Dusseldorf in Germania, a porte chiuse. Chi vince vola in semifinale.

Conte potrebbe confermare l’undici che ha ben figurato contro il Getafe: nuova esclusione per Eriksen, pronto a subentrare dalla panchina nel corso del match. Assente anche Skriniar: Godin in pole per giocare con De Vrij e Bastoni. Lukaku e Lautaro in attacco. Bosz senza lo squalificato Aranguiz: a sostituirlo sarà Demirbay, che rientra a sua volta dalla squalifica. Havertz pericolo numero uno per la difesa nerazzurra: agirà sulla trequarti con Diaby e Bailey, con Volland riferimento offensivo.

Le probabili formazioni di Inter Leverkusen.



Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte.

Leverkusen (4-4-2): Soria; Damián Suárez, Djené, Timor, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimović, Cucurella; Mata, Molina.

Allenatore Bordalas.

La partita Inter Leverkusen sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite). Sarà visibile in live streaming tramite la piattaforma Sky Go (https://skygo.sky.it/) riservata agli abbonati Sky con pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con la piattaforma Now TV. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

La partita viene trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e quindi anche in streaming gratis online del relativo sito web https://tv8.it/streaming.html.

Samir Handanovic presenta la gara con il Bayer Leverkusen

“Il Leverkusen è una squadra giovane e con qualità che anche in Bundesliga ha dimostrato il suo valore. Penso che vedremo una partita aperta dove tutte e due le squadre lotteranno per vincere. Loro creano tanto, hanno qualità e velocità davanti, ma qualcosa dietro le ‘Aspirinè concedono”.

“Mi è piaciuto che non abbiamo preso gol contro il Getafe: questo è un aspetto fondamentale, non subire reti è sempre un buon punto di partenza. Contro gli spagnoli siamo stati sempre compatti: loro hanno pressato 20-25 minuti ma abbiamo tenuto bene”.

Nelle ultime cinque gare, zero gol subiti: “Ogni partita in cui non prendi gol aumentano autostima e confidenza, ti carichi e diventi più forte. Dipende da lavoro di squadra, dall’assetto in campo. Ma anche dai momenti: anche in altre partite abbiamo fatto bene ugualmente ma magari abbiamo subito gol al primo tiro in porta. Nel calcio contano i momenti”.