Atalanta-PSG stremaing e tv: partita che apre ufficialmente la Final Eight di Champions League. Alle 21 di oggi fischio d’inizio allo stadio Da Luz di Lisbona in Portogallo. L’Atalanta arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime quattro partite giocate in Europa: è la serie attualmente più lunga insieme a quella del Bayern Monaco. I bergamaschi hanno segnato la bellezza di 8 gol nelle due gare sin qui disputate nella fase ad eliminazione diretta, gli stessi realizzati durante la fase a gironi (ma in sei gare). Tra quelle arrivate ai quarti di finale, però, l’Atalanta è la squadra che subisce più reti (16 in 8 gare).

Le probabili formazioni di Atalanta PSG.



Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Papu Gomez; Duvan Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini.

Paris SG (4-4-2): K.Navas; Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Bakker; Ander Herrera, L.Paredes, Gueye, Pablo Sarabia; Neymar, Icardi. Allenatore Thomas Tuchel.

Arbitro: Antony Taylor (Inghilterra).

Atalanta PSG streaming gratis link al posto di Rojadirecta.

La partita Atalanta PSG sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Football, Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite) anche in alta definizione. Sarà visibile in live streaming tramite la piattaforma Sky Go (https://skygo.sky.it) riservata agli abbonati Sky con pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con la piattaforma Now TV. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

Atalanta PSG viene trasmessa in chiaro su Canale 5, e quindi anche in streaming gratis con MediasetPlay (https://www.mediasetplay.mediaset.it/canale5).