Oggi in Europa League si giocano l’attesissima Inter Getafe in streaming e diretta tv. Partita secca che si gioca allo stadio Veltins Arena di Gelsenkirchen in Germania per la nuova formula della Final Eight. La squadra di Antonio Conte, fresca del secondo posto ottenuto in Serie A ad un solo punto dalla Juventus Campione, va a caccia del primo trofeo in nerazzurro: affronta a Gelsenkirchen il Getafe, ottava forza della Liga, in gara secca: in palio c’è un posto nei quarti di finale di Europa League.

Le probabili formazioni di Inter Getafe.



Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte.

Getafe (4-4-2): Soria; Damián Suárez, Djené, Timor, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimović, Cucurella; Mata, Molina. Allenatore Bordalas.

Inter Getafe streaming gratis link al posto di Rojadirecta.

La partita Inter Getafe sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del

satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite). Sarà visibile intramite la piattaforma(https://skygo.sky.it/) riservata agli abbonati Sky con pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con la piattaforma Now TV. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

La partita non viene trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e quindi nemmeno in streaming gratis online del relativo sito web https://tv8.it/streaming.html.

Samir Handanovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Getafe

“E’ una competizione importante, credo che tutte le squadre ragionino alla stessa maniera, che sia un’occasione per loro. Fisicamente e psicologicamente stiamo bene e siamo pronti a dare il massimo. Dove ci portera’ il nostro massimo non lo sappiamo ma tutti devono sapere che noi ci siamo, siamo pronti e daremo tutto per arrivare fino in fondo”.

La strada per i quarti passa dalla squadra di Bordalas e il capitano dell’Inter ha parlato della condizione generale della squadra: “La nostra forza e’ che la squadra sta bene, fisicamente e psicologicamente, lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite ma anche prima. Tutta la squadra si preoccupa di non prendere gol, abbiamo come sempre lavorato tutti insieme ed e’ cresciuta quella forza, quella cazzimma dentro e questo sara’ fondamentale anche per questa competizione. Vincere un trofeo simile potrebbe essere un acceleratore per i piani futuri? Si aiuterebbe certo, vincere aiuta a vincere”.