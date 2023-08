Il Canada sta affrontando la sua peggiore stagione di incendi boschivi registrata, con oltre mille incendi attivi. Nei Territori del Nordovest i roghi hanno costretto migliaia di persone ad evacuare, mentre la città di Yellowknife ha chiesto ai suoi abitanti di lasciare le loro case. Il fumo arancione ha peggiorato la qualità dell’aria in tutto il paese.

Il rogo si sta avvicinando alla città e rappresenta una minaccia imminente.

Il Canada ha bruciato quasi 13,9 milioni di ettari fino ad ora. Squadre speciali stanno creando zone tagliafuoco vicino a Yellowknife per prevenire la propagazione delle fiamme. Il primo ministro Trudeau ha convocato una riunione per discutere dell’evacuazione e promette supporto alle persone colpite dall’incendio in Canada.