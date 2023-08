Un residente dell’isola di Maui alle Hawaii (USA) ha assistito a come la mattina dell’8 agosto un cavo scintillante che si è staccato da un palo elettrico di legno a causa dei forti venti ha incendiato l’erba secca davanti a casa sua.

Come Shane Treu, 49 anni, inizialmente ha sentito un “ronzio, come se qualcuno avesse fatto esplodere i fuochi d’artificio” e il fuoco si è rapidamente diffuso su tutta la collina a causa dei forti venti. “In pochi minuti, l’intero posto è stato avvolto dalle fiamme”, ha spiegato.

In quel momento l’uomo ha chiamato i soccorsi, segnalando la presenza di un cavo dell’alta tensione sulla strada, e ha iniziato a trasmettere la situazione in diretta attraverso i social network. I video di Treu e del suo vicino Robert Arconado sono riusciti a catturare in video i primi momenti di quello che sarebbe diventato l’incendio più mortale negli Stati Uniti in più di 100 anni.

Quelle registrazioni potrebbero essereper dimostrare la: un guasto alle linee elettriche.

Sebbene non sia stata ancora determinata una causa ufficiale dell’incidente, i residenti sospettavano già che fosse dovuto alle linee elettriche. Sono persino arrivati ​​​​al punto di intentare un’azione legale collettiva contro il fornitore di elettricità dell’isola, Hawaiian Electric, per non aver effettuato interruzioni di corrente preventive nonostante gli avvertimenti di forti venti.

