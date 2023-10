Nelle ultime 24 ore, l’Osservatorio Vulcanologico delle Hawaii ha registrato un centinaio di terremoti sulla sommità del vulcano Kilauea, che il 10 settembre ha eruttato per la terza volta quest’anno sulla Grande Isola delle Hawaii. Il giorno prima nella stessa zona erano stati rilevati altri 170 terremoti.

L’US Geological Survey (USGS) ha chiarito in una dichiarazione rilasciata domenica che l’area a sud della vetta del Kilauea mostra “segni di disordini”, mentre il vulcano” non è più in eruzione” e non si osserva “attività insolita” nell’area di ​le crepe est e sud-ovest.

“L’elevata sismicità sotto la regione sommitale del Kilauea, iniziata il 4 ottobre, è aumentata di nuovo ieri sera intorno alle 20:00, dopo circa 18 ore di terremoti moderati e di bassa intensità”, si legge nella nota.

La maggior parte dei terremoti nello sciame sismico a sud della caldera si sono verificati a una profondità compresa tra 2,5 e 3,5 chilometri. Secondo le misurazioni del 6 ottobre, i tassi di emissione di anidride solforosa (SO2) rimangono bassi, circa 100 tonnellate al giorno.

L’inflazione derivante dall’accumulo di gas sulla sommità del Kilauea rimane al livello più alto degli ultimi cinque anni ed è quasi tornata ai livelli osservati poco prima dell’eruzione del 10 settembre. Si prega di notare che l’anidride solforosa e l’anidride carbonica (CO2) possono comunque rappresentare un pericolo a livello locale.