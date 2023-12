All’epoca, molti lo liquidarono come un teorico della cospirazione che diffondeva teorie non plausibili sulle società segrete e sui loro piani per l’umanità. Ma nel 2023, la sua confessione sul letto di morte sta guadagnando attenzione perché tutto ciò che aveva predetto sta accadendo mentre scriviamo, come un orologio: una previsione agghiacciante dopo l’altra.

L’ex agente della CIA aveva predetto alcune cose chiave, tra cui l’epidemia di pedofilia e il traffico di bambini, l’ossessione delle élite per lo spopolamento, le scie chimiche, la rivelazione degli alieni e quello che ha descritto come un “virus influenzale modificato” che l’élite psicopatica avrebbe scatenato sull’umanità. Qualcosa di tutto ciò ti suona familiare?

Joseph Spencer: le previsioni agghiaccianti sul futuro dell’umanità nel 2024

Ma le sue previsioni non si fermano qui e sono proprio le sue previsioni per l’anno 2024 a sorprendere chi conosce il suo lavoro. Spencer ha iniziato descrivendo il processo attraverso il quale è stato reclutato e trasformato in un super soldato della CIA con il mandato di “uccidere e dimenticare”.

Secondo Spencer da decenni l’élite globale pianifica di scatenare la bufala climatica e spopolare il mondo.

Molto prima che la maggior parte delle persone avesse idea dell’agenda, Spencer e i suoi colleghi erano soldati di fanteria nella guerra contro l’umanità.

Si scopre che Spencer è stato via solo per pochi anni. Ma ci sono molte prove che dimostrano che il gruppo aveva intenzione di scatenare il Covid nel mondo nel 2017, ma ha dovuto ritardare i suoi piani dopo l’elezione di Trump nel 2016. Lo ha ammesso Calin Georgescu, ex presidente del “Club di Roma” ed ex direttore esecutivo delle Nazioni Unite. E se ciò non vi bastasse, anche il malvagio dottor Mengele dei nostri tempi, Anthony Fauci, è stato sorpreso a vantarsi di un “virus a sorpresa” previsto per il 2017.

Secondo Spencer, queste “focolai a sorpresa” e gli eventi attuali non sono una coincidenza, ma parte di un piano decennale per realizzare una società postindustriale spopolata in cui le élite rinchiudono e degradano l’umanità in vaste prigioni a cielo aperto. La cabala sta perfezionando i sistemi di spopolamento da decenni, secondo Spencer, che avverte che il collasso demografico nel mondo occidentale raggiungerà livelli critici all’inizio degli anni 2020.

Secondo Spencer, le élite hanno in programma un grande evento per il 2024 che cambierà il corso del futuro dell’umanità: la creazione di un Governo Mondiale e di un Nuovo Ordine Mondiale. E se avete seguito la propaganda trasmessa recentemente dai media mainstream, vi renderete conto che le élite hanno già iniziato a gettare le basi per questo grande inganno.

Uomini e donne coraggiosi come Joseph Spencer si sono fatti avanti e hanno esposto per decenni l’agenda delle élite. Ti unirai a questi coraggiosi che dicono la verità nella lotta per la libertà, o ti rannicchierai per la paura e ti sottometterai alle richieste dell’élite globale? La scelta è tua. Ma qualunque cosa tu faccia, non sottovalutare le conseguenze delle tue decisioni.