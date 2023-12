Il concorso per l’assunzione di 46 addetti forestali in Sicilia, che aveva destato sospetti a causa della vittoria del figlio dell’ex capo della Guardia Forestale, sarà annullato. La commissione esaminatrice aveva attribuito come corrette tutte le risposte del figlio dell’ex dirigente, anche se una di esse era errata: 60 risposte su 59 domande! Il presidente della Regione Sicilia ha ricevuto la relazione degli ispettori, che ha confermato il conflitto di interessi nel processo di selezione. Il report è stato inviato per l’annullamento della prova.

“Dispiace per i numerosi giovani che con fatica hanno partecipato alla prova del concorso, ma la cancellazione degli atti è l’unica soluzione possibile per ripristinare la legittimità violata e consentire a tutti i concorrenti di partecipare con pari opportunità”, ha dichiarato il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.

Fabio Venezia, deputato regionale del Pd e membro della commissione Antimafia, considera le lacrime di coccodrillo e sostiene che la sola cancellazione del concorso regionale per le guardie forestali non sia sufficiente. Anche il presidente della stessa commissione, Antonello Cracolici, ha espresso il suo rammarico per chi ha partecipato al concorso e ha pagato 10 euro per la prova, criticando l’inadeguatezza della Regione nella gestione dei concorsi pubblici.

Il Movimento 5 Stelle punta il dito anche sulle procedure di svolgimento dei concorsi, annunciando di valutare la possibilità di presentare un esposto alla Corte dei conti per danni erariali e chiedendo alla Regione di costituirsi parte civile in caso di processo penale. Secondo il capogruppo del M5S all’Ars, questa vergognosa e triste vicenda conferma che la Regione Sicilia e le procedure concorsuali non vanno affatto d’accordo, il che è grave in una regione bisognosa di lavoro come la Sicilia. Inoltre, c’è un urgente bisogno di questi agenti e questa interruzione che allunga le procedure non è positiva né per il buon nome del Corpo Forestale né per la salvaguardia dell’ambiente.