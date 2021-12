Concorso per Commissari di Polizia in Scadenza a Gennaio 2022: necessaria la PEC

Il Ministero dell’interno ha bandito un nuovo concorso pubblico per il conferimento di 140 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, uno dei più ambiti per i laureati in giurisprudenza.

Tra i requisiti fondamentali per la partecipazione c’è il possesso di un indirizzo PEC personalmente intestato al candidato, sul quale ricevere le comunicazioni inerenti al concorso.

Possono partecipare alla selezione solo coloro che non hanno ancora compiuto il trentesimo anno d’età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e che hanno conseguito una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ottenuta presso un’università della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato.

I candidati, inoltre, devono possedere i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale richiesti per l’accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

La domanda deve essere presentata solo in modalità telematica utilizzando la procedura informativa disponibile sulsito concorsionline.poliziadistato.it ed accedendo tramite lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o la CIE (Carta d’identità elettronica).

Per tutti i requisiti, i dettagli sulla scadenza, sulle prove da sostenere e sui criteri di selezione, puoi trovare le informazioni necessarie qui di seguito:

Ente che ha bandito il concorso: Ministero dell’Interno.

Scadenza di presentazione della domanda: 7 gennaio 2022 .

. Link al bando di concorso: Gazzettaufficiale.it.