Nel mese di luglio scadranno alcuni importanti concorsi pubblici banditi dalla Camera dei Deputati, dal Ministero della difesa e Ministero dell’interno.

Uno dei requisiti necessari per la partecipazione è il possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) che consente l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione.

Per tutti i dettagli sulle scadenze, altri requisiti e procedure di partecipazione

Concorso per 65 posti alla Camera dei deputati

Per iscriversi è necessario lo SPID. È stato pubblicato il bando per reclutare 65 segretari parlamentari sulla GU n. 45 del giorno 08/06/2021, speciale Concorsi ed Esami.

Ministero dell’interno: i concorsi in scadenza Vigili del Fuoco e Polizia di Stato Allievi

Il termine fissato per l'invio della domanda è l'8 luglio 2021. Il concorso è a tempo indeterminato ed è rivolto ai diplomati di età compresa fra i 18 e i 40 anni. I vincitori assumeranno lo stato giuridico di dipendenti dei dipendenti della Camera dei Deputati.

Ministero della difesa bandisce un concorso per 11 tenenti nel ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 11 (undici) Tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale dell'Arma dei Carabinieri. Per iscriversi è necessario lo SPID. Per poter presentare la domanda è necessario avere credenziali SPID con livello di sicurezza 2, con nome utente, password e generazione di un codice temporaneo (OTP).