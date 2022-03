Concorso INAIL Roma in scadenza a Marzo: necessaria una PEC per iscriversi .

É stato pubblicato un nuovo concorso pubblico per la copertura di 1249 posti di personale non dirigenziale per vari profili, area III, a tempo indeterminato, per i ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Tra i requisiti fondamentali per la partecipazione c’è il possesso di un indirizzo PEC personalmente intestato al candidato, sul quale ricevere le comunicazioni inerenti al concorso.

Ente che ha bandito il concorso: Presidenza del consiglio dei ministri.

Scadenza di presentazione della domanda: 14 marzo 2022.

La domanda deve essere presentata solo in modalità telematica utilizzando la procedura informativa disponibile sul portale Portale Step One 2019 ed accedendo tramite lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) entro e non oltre le ore 14:00 del 14 marzo 2022.

Per tutti gli altri requisiti, i dettagli sulla scadenza, sulle prove da sostenere e sui criteri di selezione, puoi trovare le informazioni necessarie nella pubblicazione del bando avvenuta nella Gazzetta Ufficiale: “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un contingente complessivo di milleduecentoquarantanove posti di personale non dirigenziale per vari profili, area III, a tempo indeterminato, per i ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro. (GU n.12 del 11-02-2022) “.

I posti a concorso sono destinati sia alla sede di Roma, sia alle sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro e sono così ripartiti:

1174 per il profilo di ispettore tecnico (Codice ISP);

25 per profilo funzionario area informatica (Codice INF);

50 per il profilo funzionario socio statistico economico (Codice STAT).

La procedura concorsuale, a differenza di altre che si sono svolte in precedenza, si compone di un’unica prova scritta e di una successiva valutazione dei titoli in possesso dei candidati (ulteriori lauree rispetto a quella utile per l’ammissione al concorso, master, dottorati, diploma di specializzazione).