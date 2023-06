Max Park il cuboista autistico che ha stabilito un record mondiale

A Max Park è stato diagnosticato l’autismo all’età di 2 anni. Per lui era impossibile aprire le bottiglie. Ha scoperto il suo fanatismo per il cubo di Rubik. Questo lo ha aiutato. Ora, a 21 anni, ha stabilito un record di armamento con soli 3,134 secondi. E’ stato un gran evento in California. Eccezionale!

Max Park è un cuboista professionista americano. È nato il 22 novembre 2001 a Santa Clara, in California, ed è stato diagnosticato con autismo quando aveva 2 anni.

A Max Park 🇺🇸 le diagnosticaron autismo a los 2 años. No podía abrir botellas. Descubrió su fanatismo por el cubo Rubik. Eso lo ayudó. Ahora, a los 21, estableció un récord de armado con solo 3,134 segundos. Fue en un evento en California. Impresionante 👇pic.twitter.com/e60CSffpU2 — VarskySports (@VarskySports) June 15, 2023

Max è famoso per la sua abilità nele detiene numerosinel campo del. È considerato uno dei migliori cubisti al mondo e ha partecipato a numerose competizioni, vincendo molte medaglie e trofei.