Costiera Amalfitana – Un video amatoriale ha registrato il momento preciso in cui una donna è caduta dalle rocce mentre era indecisa se saltare da una scogliera nel Fiordo di Furore in Italia. L’incidente è stato registrato per caso da un australiano che stava discutendo l’importanza dell’assicurazione di viaggio. La donna ha urtato durante la caduta, causandole una frattura alle gambe.

https://postbreve.com/donna-cade-dalle-rocce-in-costiera-amalfitana-incidente-registrato-in-video-28172.html Cronaca Breaking News Top Assicurazioni,Costiera Amalfitana,Donna,Incidente,Viaggiare,Video Instagram Costiera Amalfitana - Un video amatoriale ha registrato il momento preciso in cui una donna è caduta dalle rocce mentre era indecisa se saltare da una scogliera nel Fiordo di Furore in Italia. L'incidente è stato registrato per caso da un australiano che stava discutendo l'importanza dell'assicurazione di viaggio.... Andrea Paola [email protected] Author Enjoy your Life Post Breve

Il video dalla Costiera Amalfitana è stato condiviso sucon un commento sugli “idioti” che avrebbero bisogno di una protezione extra dalle compagnie di assicurazione di viaggio.