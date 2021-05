False positività dei test AFIAS COVID-19 Ag: Sospensione utilizzo, info e lotti

Il Ministero della Salute, ha disposto la sospensione dell’utilizzo, fino a nuova comunicazione, di due lotti del test SMFP-71 AFIAS COVID-19 AG. Nello specifico si tratta dei lotti n° SRQXA41G e n° SRQXA49G fabbricati da BODITECH MED INC, con sede in Corea del Sud e mandatario in Europa OBELIS S.

A. Tale provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione, dell’Ospedale di Jesolo concernente unil cui esito non è poi stato confermato al test molecolare. Ilè un test in immunofluorescenza (IFA) per la determinazione qualitativa del nuovo coronavirus (per esempio, SARS-CoV-2, 2019-nCoV) in campioni nasofaringei umani.