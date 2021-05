Terremoto Oggi Giappone: Violento Sisma M6,8 a largo della costa di Fukushima, no Allerta Tsunami

Terremoto Oggi Giappone – Un terremoto di magnitudo 6.8 è stato registrato questo sabato alle 01:27 (GTM) al largo delle coste del Giappone, a circa 38 chilometri a sud-est della città di Ishinomaki. Secondo USGS il terremoto di oggi in Giappone è stato registrato a una profondità (ipocentro) di 47,3 chilometri. Finora non è stato emesso alcun allarme tsunami. Le autorità non hanno segnalato danni o vittime, sebbene la scossa possa essere avvertita in diverse città della prefettura di Miyagi. Le immagini catturate da una telecamera di sicurezza collocata in cima a un edificio mostrano il momento del terremoto.

Da parte sua, l’Agenzia meteorologica giapponese ha riferito che la magnitudo del terremoto era 6,6 e che ha avuto origine a una profondità di 60 chilometri.

I media locali hanno riferito che il trasporto ferroviario è stato temporaneamente interrotto in alcune aree per effettuare controlli di sicurezza preventivi. Misure simili sono state prese nelle centrali nucleari nel nord e nord-est del paese. Quest’ultimo terremoto si è verificato vicino a quello che è stato l’epicentro del grande terremoto del Giappone orientale nel 2011, che ha causato uno tsunami devastante e ucciso più di 18.000 persone, insieme a ingenti danni lungo la costa giapponese.