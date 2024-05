Cinque lavoratori sono morti e uno è gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Casteldaccia, in Sicilia.

Stavano lavorando su reti fognarie quando sono stati colpiti da gas tossici.

Un sopravvissuto ha raccontato che i suoi colleghi sono morti uno dopo l’altro mentre scendevano in una botola.

Il Presidente Mattarella ha espresso cordoglio e ha sottolineato la necessità di un impegno comune per prevenire tragedie simili.

Ancora una drammatica fatalità sul posto di lavoro. Cinque lavoratori hanno perso la vita in un incidente avvenuto a Casteldaccia, nella provincia di Palermo. Un sesto lavoratore è stato trasportato in ospedale a Palermo, dopo essere stato intubato. Le sue condizioni sono gravi.

Secondo una prima ricostruzione, i sei lavoratori di un’impresa privata stavano eseguendo alcuni interventi di manutenzione delle reti fognarie per conto dell’Amap, la società responsabile della gestione delle reti idriche e fognarie a Palermo. Erano al lavoro sotto una struttura vicino a un vigneto. La tragedia sembra essere stata causata da gas tossici.

La tragedia che ha colpito la Sicilia con la morte di cinque lavoratori e il grave ferimento di un sesto viene raccontata dal settimo lavoratore, l’unico a essersi salvato. I suoi colleghi sono morti uno dopo l’altro mentre scendevano in una botola di un impianto fognario a Casteldaccia.

Dopo che il primo lavoratore è rimasto nel sottosuolo senza fare ritorno, gli altri si sono calati per capire cosa stesse succedendo. Il settimo lavoratore, non vedendoli riemergere, ha dato l’allarme. “Mi sento miracolato. Sono sotto shock. Non voglio aggiungere altro”, ha dichiarato il giovane visibilmente commosso.

Il Presidente Mattarella, in visita a New York, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia di Casteldaccia.

“Auspico che venga fatta piena luce sulle circostanze dell’incidente. Tuttavia, questa ennesima inaccettabile tragedia sul luogo di lavoro, avvenuta pochi giorni prima del primo maggio, deve riaffermare con vigore la necessità di un impegno comune che coinvolga le parti sociali, gli imprenditori e le istituzioni competenti”.

Nel frattempo sono stati resi noti i nomi dei cinque lavoratori morti:

Epifanio Assazia, 71 anni, il contitolarte della ditta Quadrifoglio. Giuseppe Miraglia, Roberto Ranieri, 50 anni, Ignazio Giordanio, 59 anni, Giuseppe La Barbera.

Domani gli edili nella provincia sciopereranno per quattro ore con un presidio di otto ore davanti alla Prefettura.

Foto Credits: Immagine creata con IA Bing da Valentina Conti di PostBreve.com