L’ONG Oceana assicura che nei ristoranti e pescherie negli stati in Messico di Guadalajara, Mérida, Ensenada e Tijuana, l’inganno dei clienti si verifica nel 44% del pesce venduto. L’organizzazione non governativa – che ha analizzato più di dieci diversi tipi di pesce – spiega che in molte occasioni i pesci vengono sostituiti da altre specie che tendono ad avere un prezzo inferiore, come si evince dal suo recente studio intitolato “GatoXLiebre 2.0“.

Così, si è scoperto che i “maestri del travestimento” sostituiscono il marlin nel 100% dei casi, mentre fanno lo stesso con l’88% della spigola o del dentice commercializzato, che di solito viene soppiantato dalla basa, una specie molto più economica di quella importata dalla Cina e dal Vietnam. Nel caso della corvina, il “cambiamento” avviene il 53% delle volte.

Grande problema pubblico

Ciò significa che, ad esempio, un chilo di snook o red snapper potrebbe costare rispettivamente $ 23,90 o $ 20,09, sebbene il cliente stia effettivamente acquistando tilapia, il cui prezzo di vendita è $ 3,32. Lo stesso accade con la cabrilla, che si vende per $ 24,14, nonostante il suo prezzo reale sia 3,90 al chilo.

Oceana afferma di aver scoperto l’inganno nella metà delle volte che hanno acquistato nei pescivendoli, mentre la frode si è verificata due volte su cinque quando hanno ordinato pesce nei ristoranti.

“I consumatori sono i più colpiti, poiché pagano per il pesce che non è quello che hanno ordinato o richiesto”, afferma Renata Terrazas, direttore esecutivo della Ong. “Forniamo la prova di un grande problema pubblico“, sottolinea.

Questo inganno danneggia le tasche del consumatore

Da parte sua, Mariana Aziz, direttrice delle campagne sulla trasparenza di Oceana, sottolinea che questa truffa danneggia le tasche del consumatore, poiché a volte la differenza di prezzo tra il pesce richiesto e quello ottenuto è del 700%. “Come consumatori abbiamo il diritto di ricevere il prodotto per il quale paghiamo e di prendere le nostre decisioni con le migliori informazioni disponibili”, afferma.

Il testo sostiene che l’inganno “genera gravi danni economici per i pescatori“, perché è difficile per il settore competere sul mercato con prodotti importati a buon mercato. Descrive inoltre che la pratica influisce anche sulla salute dei mari, poiché è in contrasto con gli sforzi per proteggere le specie in via di estinzione come lo squalo mako.

Per tutti questi motivi, l’ONG si propone di attuare una politica di tracciabilità dei prodotti della pesca al fine di poter tracciare quale percorso percorre il pesce quando lascia il mare fino a raggiungere le tavole dei consumatori, in modo che possa “fornire informazioni accurate sulla specie e l’origine del pesce che mangiamo”.