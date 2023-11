TERREMOTI OGGI – La cittadina islandese di Grindavik è stata evacuata a causa del rischio di un’eruzione vulcanica. Le misurazioni sismiche e la deformazione del terreno hanno rilevato un movimento del magma in profondità. Secondo i modelli calcolati, l’intrusione di magma è molto più grande rispetto alle eruzioni precedenti. L’attività sismica si è ridotta, ma le possibilità di un’eruzione non sono diminuite. Ci sono maggiori probabilità di un’eruzione sottomarina. Le misurazioni GPS mostrano che il magma si sta avvicinando alla superficie.

Una serie di terremoti in Islanda ha causato lunghe e ampie crepe nelle strade della città di Grindavík, dopo di che le autorità hanno chiuso tutte le strade verso la città e vietato il traffico, ha riferito sabato l’Amministrazione autostradale del paese. “Le strade dentro e intorno a Grindavík sono in pessime condizioni in molti luoghi e non possono essere utilizzate nello stato attuale”, si legge nella nota delle autorità stradali.

In precedenza la Protezione Civile aveva dichiarato lo stato di emergenza a causa di un possibile accumulo sotterraneo di magma derivato dall’attività sismica che potrebbe raggiungere la cittadina. In questo contesto è stata disposta anche l’evacuazione dei residenti del luogo, circa 4000 persone.

Da parte sua, l’Ufficio meteorologico islandese ha riferito che da sabato mattina “l’attività sismica legata all’intrusione di magma rimane abbastanza costante”. Inoltre, dalla mezzanotte di domenica, nella regione vicino a Grindavík sono stati registrati circa un migliaio di terremoti di magnitudo inferiore a 3,0, con l’attività più alta registrata a nord della città.

La città si trova vicino al centro termale geotermico Blue Lagoon, una popolare destinazione turistica che è stata chiusa per precauzione anche giovedì scorso. Vale la pena ricordare che l’Islanda si trova in un punto caldo vulcanico nel Nord Atlantico e il suo territorio subisce eruzioni ogni quattro o cinque anni.